Kriminalität Wildkamera fotografiert Gartenhäuschen-Einbrecher Auf frischer Tat ertappt: Ein Einbrecher ist von einer Wildkamera fotografiert worden, als er gerade in ein Gartenhäuschen einstieg.

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Straubing.Das Foto lieferte der Polizei den entscheidenden Hinweis auf den mutmaßlichen Täter einer ganzen Einbruchserie in Gartenhäuser in Straubing: einen 27-Jährigen. Viel hat der Einbrecher bei seinen Taten zwischen Mitte Juni und Mitte September nicht erbeutet - das meiste waren nach Polizeiangaben vom Freitag wertlose Gegenstände. Der Schaden sei weitaus höher. Der 27-Jährige wurde wegen schweren Diebstahls in mehreren Fällen angezeigt.