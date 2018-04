Trauer Wilhelm Weidinger ist tot Der Jurist war bis 2004 Regierungspräsident der Oberpfalz. Der Kunst- und Geschichtskenner starb im Alter von 78 Jahren.

Von Marion Koller

Mail an die Redaktion Wilhelm Weidinger (rechts), hier 1999, mit Alfons Metzger, seinem Vorgänger als Regierungspräsident der Oberpfalz Foto:Kiefer /dpa

Regensburg.Dr. Wilhelm Weidinger, von 1999 bis 2004 Regierungspräsident der Oberpfalz, ist in Regensburg verstorben. Der Jurist, ein gebürtiger Berliner, wurde 78 Jahre alt. Bei der Feier seines 70. Geburtstags hatte er gesagt: „Ich habe mich in der Regierung sehr wohlgefühlt.“ Als heimlicher Kritiker der Verwaltungsreform fügte er augenzwinkernd hinzu: „Freut mich, dass es die Regierung noch gibt.“ Bei der Reform ging es ab 2005 um veränderte Zuständigkeiten und Personalabbau. Weidinger setzte sich für die Kommunen ein und verankerte über das Regionalmarketing ein „Oberpfalzbewusstsein“ im Bezirk.

Dem Geschichtskenner und Kulturbegeisterten wuchs die Region während der Dienstzeit so ans Herz, dass er im Ruhestand in Regensburg blieb und mit seiner Frau Uta in der Altstadt wohnte. Weidinger leitete lange den Oberpfälzer Kulturbund und war Hobby-Schneckenforscher.