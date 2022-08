München Wind bläst Transportwagen vor ICE Ein Windstoß hat einen Transportwagen vor einen in den Münchner Hauptbahnhof einfahrenden ICE geblasen. Der recht langsam fahrende Zug stieß am Dienstag gegen das Gefährt aus Kunststoff und Metall und wurde leicht beschädigt, wie ein Sprecher der Bundespolizei mitteilte. Die rund 600 Fahrgäste des aus Berlin kommenden ICE konnten alle unverletzt aussteigen.

dpa

Merken

Mail an die Redaktion ein in den Hauptbahnhof einfahrender ICE, der gegen einen Transportwagen stößt. Foto: Bundespolizeiinspektion München/Bundespolizeiinspektion München/Bundespolizeiinspektion München /dpa

München.Die Auswertung einer Überwachungskamera am Bahnsteig durch die Bundespolizei ergab, dass am Montagabend zwei Reisende den Wagen zum Transport von Gepäck nutzten und dann am Bahnsteig stehen ließen. Ermittlungen gegen die beiden Reisenden leitete die Bundespolizei zunächst nicht ein.