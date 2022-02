Anzeige

Naturschutz Windkraft soll sich für Bürger lohnen Der Bund Naturschutz sieht auch in der Oberpfalz großes Potenzial und fordert die Schaffung von mehr Anreizen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Merken

Mail an die Redaktion Der BN setzt sich dafür ein, dass zwei Prozent der Landesfläche für die Windenergie reserviert werden. Foto: Marcus Brandt/dpa

Regensburg.Der Wind muss sich drehen: Diese Forderung stellte Richard Mergner, Landesvorsitzender des Bund Naturschutz (BN), bei der Jahrespressekonferenz für die Oberpfalz in Sachen Windkraft auf. Aktuell liegt der Regierungsbezirk mit 156 Anlagen an vierter Stelle in Bayern. In Oberfranken sind es 302, in Niederbayern lediglich 60. Für den BN deutlich zu wenig. Doch wie die Akzeptanz in der Bevölkerung erhöhen?

„######-#### ### #######“

### ##### ### ####### #### ### ############# ######-#### ##### #####, #### ### ############ ######## ### #### ####### ############## ######. ### ##### ##### ### ### ########### ########## ######. „### ######-#### ### ################ ### ## ##### ### ### ########## ### ########## ### ######## ####### ### ### ######.“ ####### ####### ###### ##### ###### ## ########, ###### #### ###### ##### ############## ########, ####### ### ##.

### ### ########### ## ### ######### ### ### ########## #### ######## ########### #######, ##### ################ ######## ###########. ## ### ### ############# ############### ### ### ###### ### ##### ## ###### ########## ## ###### ######, ### ########## ### ############# ###### #### ## ##### ###### ######. ### ################## „########## ########“ ### ########### ########## ##### ### ### ########### ################### #############. ### ## ###### ## ####, ### ###### ### ####### #### ##########-######## ## ### ########### #############, ########## ### #### ### ##### ##### ## #######. ### ######### ##### ##### ### ######### ### ######### ########. ########### ######## ### ############### ###, ### ########### ########## ######### ### ### ######### ### ############### ## ############, ## ##### ########### ######## ###### ## ######.

##### ##### #############

#### ##-################# ###### ######## ######## ###### ##### #### #### ### ### #####. ### ###### ########### ### ### ############# ### ### ############### ### ######### #######. ##### ####### ###### ### ### ######### ### ######### ### ## ######## ########### ##########.

##### ### ###### ###### ###### #### ### ################. „### ######## ####### ## ### ######### ### ######## ## ####“, ########## ###########. ####### ##### #### ### ## #### ##### ### ######## ############# ######## ##### ########### ###. „## ### ######### #### ### ##########, ########## ### ############# ####### #### ### ### ###### #### ########### ### ### ###### #######. ## #### ## ##### ###########.“