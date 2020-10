Anzeige

Unfälle Windstoß erfasst beladenen Kran: Mann an Hauswand gepresst Durch einen Windstoß, der einen beladenen Kran erfasst hat, ist ein Mann gegen eine Hauswand gepresst und verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Burgberg.Nach Angaben der Polizei vom Donnerstag baute der 51-Jährige zusammen mit einem 26 Jahre alten Landwirt einen Stall in Burgberg (Landkreis Oberallgäu) auf. Als eine Platte am Kran hing, wurde diese vom Wind erfasst und drückte den 51-Jährigen an die Wand. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn am Mittwochvormittag ins Krankenhaus. Zu seinen Verletzungen konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen.