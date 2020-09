Anzeige

Gesundheit „Winter is coming“: Söder warnt vor erhöhtem Corona-Risiko Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat vor einem erhöhten Corona-Infektionsgeschehen in den nächsten Wochen gewarnt.

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), Ministerpräsident von Bayern. Foto: Peter Kneffel/Pool dpa/dpa/Archivbild

München.„Winter is coming“, sagte Söder am Dienstag mit Blick auf die bevorstehende kältere Jahreszeit. „Wir stehen vor einer Bewährungsprobe“, sagte der Regierungschef nach einer Sitzung seines Kabinetts in München.

Söder erklärte, das erhöhte Ansteckungsrisiko durch Ferienaufenthalte und Heimaturlaube sei ein Rückschlag im Kampf gegen Corona gewesen. „Wir hatten die Sorge vor dem Urlaub - die war berechtigt“, sagte Söder. Ein höherer Anteil der positiv Getesteten seien Rückkehrer aus Heimaturlauben in Ländern wie etwa Kroatien oder Albanien gewesen.