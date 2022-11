Wetter Wintereinbruch in Bayern: Wetter wird wieder trocken

Nach dem in Teilen Bayerns winterlichen Wochenende wird es wieder trocken. Zwischen Niederbayern und Unterfranken habe es teilweise kräftig geschneit, der Schnee sei zeitweise sogar liegen geblieben, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Sonntag. Die besten Voraussetzungen für einen Schneemann gab es im bayerischen Wald mit 15 Zentimetern Schnee. In den übrigen Gebieten Bayerns blieb der Wintereinbruch aus.

dpa