Wetter Wintereinbruch in Ostbayern Am Mittwochmorgen schneit es in Ostbayern. Stellenweise ist es glatt. In der Oberpfalz krachte es bis 8 Uhr 35 Mal.

Von Susanne Wolf

Mail an die Redaktion Am Mittwochmorgen fällt in Regensburg der erste Schnee des Jahres. Foto: Susanne Wolf

Regensburg.In ganz Ostbayern hat es am Mittwoch in den frühen Morgenstunden geschneit. Dadurch hatten die Räumdienste alle Hände voll zu tun. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis 10 Uhr vor Glätte in der Region: „Es besteht die Gefahr des Auftretens von Schneefall (Stufe 2 von 4). Verbreitet wird es glatt.“ Darum war auf den Straßen und Gehwegen Vorsicht geboten.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hat „zwischen 4.52 Uhr und 8 Uhr 35 witterungsbedingte Verkehrsunfälle polizeilich registriert“. Dabei kam es vor allem zu Sachschäden. Fünf Personen wurden leicht verletzt. In Stadt und Landkreis gab es vier Unfälle mit Sachschaden.

„Die Lage hat sich zwischenzeitlich wieder entspannt“, erklärt Polizeihauptkommissar Florian Beck von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz. „Dennoch wird zu erhöhter Aufmerksamkeit auf den Straßen und wintergerechte Ausstattung von Fahrzeugen geraten. Insbesondere gute Erkennbarkeit von Fußgängern und Radfahrern durch helle und/oder reflektierende Kleidung und Beleuchtung wird empfohlen.“

Wie auch schon am Vortag können auch am Mittwoch weiterhin Windböen aus westlicher Richtung auftreten. Diese sind aber bereits abgeschwächt. Der DWD geht dabei von Geschwindigkeiten bis 60 km/h aus. „In Schauernähe muss mit Sturmböen bis 70 km/h gerechnet werden“, vermeldet der DWD weiter. Diese Warnmeldung gilt bis Mittwochabend.

