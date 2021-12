Anzeige

Verkehr Winterreifen noch nicht geliefert: Senior fährt Tempo 10 Weil er noch die Sommerreifen auf seinem Auto montiert hatte, ist ein Senior mit Schneckentempo durch das winterliche Augsburg gefahren.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Polizistin hält während einer Polizeikontrolle eine rote Winkerkelle in die Höhe. Foto: Sebastian Willnow/zb/dpa/Symbolbild

Augsburg.Das rief die Polizei auf den Plan. Der Mann sei mit seinem Wagen nur rund zehn Stundenkilometer schnell beziehungsweise langsam gefahren, berichtete ein Polizeisprecher am Donnerstag. Den Beamten habe er dafür auch eine Begründung geliefert. Seine Winterreifen würden sich noch in Spanien befinden, sie seien noch nicht nach Deutschland geliefert worden. Deshalb sei er extra vorsichtig mit den Sommerreifen gefahren. Die Polizisten untersagten dem Mann nach der Kontrolle am Mittwoch die Weiterfahrt. Er müsse außerdem mit einem Bußgeld rechnen, hieß es.

© dpa-infocom, dpa:211209-99-320085/2