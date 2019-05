Buntes Winzer will Wein im Bodensee lagern Zwei 1000-Liter-Tanks mit Rot- und Weißwein will der Winzer Josef Möth heute in der Bregenzer Bucht im Bodensee versenken.

Merken

Mail an die Redaktion Weißwein wird in ein Glas gefüllt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archivbild

Bregenz.Der Weißwein soll für ein halbes Jahr, der Rotwein für ein ganzes Jahr in einer Tiefe von 60 Metern in den Edelstahltanks gelagert werden. Möth möchte durch die Aktion herausfinden, wie sich die gleichbleibende Temperatur von vier Grad, der in der Tiefe herrschende Druck und die spärlichen Lichtverhältnisse auf Qualität und Geschmack des Weins auswirken. Die größte Herausforderung bei der Aktion sei es, die Fässer vor dem Absinken in den schlammigen Seeboden zu bewahren. „Wir haben ein Stelzengerüst entwickelt, das die Tanks stützen soll“, sagte Möth.