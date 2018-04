Kommunen Winzer wollen Rekord-Weinprobe mit 1100 Weinen stemmen Nordheim am Main gilt als die größte Weinbaugemeinde Frankens. Der 1000-Einwohner-Ort liegt idyllisch in der Mainschleife auf einer Insel. Seit 1100 Jahren schon. Das wollen die Winzer mit einem Rekordversuch und 1100 Weinen feiern.

Mail an die Redaktion Blick über Weinberge auf die Mainschleife. Foto: Daniel Karmann/Archiv

Nordheim am Main.Der kleine Weinort Nordheim am Main in der fränkischen Mainschleife will sein 1100-jähriges Bestehen mit einem Rekordversuch feiern. 36 Winzer des Ortes haben sich vorgenommen, die größte Weinprobe der Welt zu stemmen. Dafür wollen sie am Samstag mindestens 1100 verschiedene Weine ausschenken. Diese werden nach Angaben des Touristikrates der Gemeinde auf einer langen Tischreihe präsentiert, die durch die gesamte Ortsmitte führt.

Die „Weinprobe der Superlative“ sei beim Rekord-Institut für Deutschland offiziell angemeldet worden. Um allein mit den Tropfen der Weinbaubetriebe aus Nordheim am Main auf mindestens 1100 verkostete Weine kommen zu können, werden auch echte Exoten ausgeschenkt. „Für die Rekord-Weinprobe haben einige Winzer ihre Schatzkammern geöffnet und echte Raritäten herausgeholt“, sagte Bürgermeister Guido Braun. Insgesamt werde es wohl Weine aus 35 Rebsorten geben - von Albalonga bis Zweigelt. Der älteste Wein ist ein 1969er.

Braun rechnet mit mehreren Tausend Besuchern. Gegen einen Eintrittspreis von 11 Euro können Gäste sich durch die Weine testen.

Nordheim am Main ist einer von zwei Orten, die auf der Maininsel bei Volkach im Landkreis Kitzingen liegen. Die Insel ist vom Weinbau geprägt und zudem von Weinbergen umrahmt. Am 21. April 918 beurkundete König Konrad I. die Schenkung zweier Weingärten zu Nordheim an das Kloster Münsterschwarzach. Dieses Dokument gilt als Nordheims „Geburtsurkunde“.

Der 1000-Einwohner-Ort gilt als Frankens größte Weinbaugemeinde. Fast alle beschäftigen sich Bürgermeister Braun zufolge mit dem Anbau der Trauben und sind regelmäßig in den Weinbergen unterwegs. Zudem gibt es in Nordheim am Main etwa 50 Winzerbetriebe, rund 300 Winzer liefern ihre Trauben an die Winzergenossenschaft des Ortes.