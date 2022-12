Prozessbeginn Wirecard-Anklage: Drei Milliarden Euro Schaden Wirecard galt bis zu seinem Zusammenbruch im Juni 2020 als erfolgreicher Technologiekonzern. Seither steht der Name für eine Betrügerbande, die an der Spitze eines Dax-Unternehmens Milliarden erschwindelt haben soll.

Mail an die Redaktion Die Anklagebank im Sitzungssaal des Landgerichts München I an der JVA Stadelheim. Foto: Carsten Hoefer/Carsten Hoefer/dpa/Archivbild

München.In München beginnt am Donnerstag (9.00 Uhr) der Wirecard-Strafprozess um den mutmaßlich größten Betrugsfall in Deutschland seit 1945. Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun und seinen beiden Mitangeklagten vor, eine kriminelle Bande gebildet, die Konzernbilanzen gefälscht und Kreditgeber um 3,1 Milliarden Euro geprellt zu haben. Für den ersten Tag ist im Wesentlichen die fünfstündige Verlesung des 89 Seiten umfassenden Anklagesatzes eingeplant. Die vierte Strafkammer des Münchner Landgerichts hat rund 100 Verhandlungstage bis ins Jahr 2024 angesetzt.

Absehbar sind schon vor Prozessbeginn einander widersprechende Aussagen der Angeklagten: Ex-Vorstandschef Braun weist die Vorwürfe zurück. Oliver Bellenhaus hingegen, der mitangeklagte frühere Leiter der Wirecard-Tochtergesellschaft in Dubai, dient der Staatsanwaltschaft als Kronzeuge. Bellenhaus will laut Verteidigung kooperativ aussagen und sich seiner Verantwortung stellen. Beide sitzen in Untersuchungshaft. Der dritte Angeklagte ist der frühere Chefbuchhalter des Wirecard-Konzerns. Er wird im Gerichtssaal voraussichtlich die Aussage verweigern.