Anzeige

Dienstleistungen Wirecard: Offizielle Insolvenzverwaltung Rechtsanwalt Michael Jaffé kontrolliert nun die Finanzen und die Unternehmenskasse des insolventen Unternehmens.

Merken

Mail an die Redaktion Der Schriftzug von Wirecard ist an der Firmenzentrale zu sehen. Foto: Sven Hoppe/dpa/Archivbild

München.Der in einen Milliardenskandal verwickelte Dax-Konzern Wirecard steht nun offiziell unter Kontrolle des Rechtsanwalts Michael Jaffé als vorläufigem Insolvenzverwalter. Das ordnete das Amtsgericht München am Montag nach dem am vergangenen Donnerstag des Unternehmens an. Jaffé ist einer der bekanntesten Insolvenzverwalter Deutschlands. Eine konkrete Folge für das Unternehmen ist, dass nun der Anwalt die Entscheidungshoheit über Finanzen und Unternehmenskasse hat. (dpa)