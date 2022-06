Anzeige

Streit über Hochzeitsmusik Wirtin schlägt Musiker mit Staubsaugerrohr

Mail an die Redaktion Die Polizei rückte zu einer Hochzeitsfeier aus. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

Über Geschmack lässt sich bekanntlich nicht streiten. Das sah eine Wirtin in der Oberpfalz jedoch anders. Weil ihr die Musik einer Hochzeits-Band nicht mehr gefiel, ging sie auf einen der Musiker los.

Der Streit trug sich in der Nacht auf Sonntag in einer Gaststätte in der Gemeinde Pücherstreuth (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) zu. Auf einer Hochzeit spielte eine bekannte Band aus dem Landkreis Tirschenreuth. Gegen 2.30 Uhr war die Wirtin laut Polizei mit der musikalischen Darbietung nicht mehr zufrieden und geriet mit einem Bandmitglied darüber in Streit. Die Auseinandersetzung eskalierte und die Wirtin schlug ihrem Kontrahenten mit einem Staubsaugerrohr auf den Hinterkopf.

Der Mann klagte anschließend über leichte Kopfschmerzen. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig. Daraufhin forderte der Wirt die Band auf, mit dem Spielen aufzuhören. Das gefiel einem anderen Bandmitglied nicht und er beleidigte den Wirt. Beide Vorfälle hatten einen Polizeieinsatz zur Folge. Diese Hochzeitsfeier wird dem Brautpaar bestimmt in Erinnerung bleiben.

