Wirtschaftsminister Pschierer unterzeichnet Mobilfunkpakt

Mit einem Mobilfunkpakt will die Staatsregierung die weißen Flecken bei der Mobilfunkversorgung in Bayern schließen. Das Abkommen wollen Wirtschaftsminister Franz Pschierer (CSU), die Netzbetreiber sowie die kommunalen Spitzenverbände am heutigen Freitag unterzeichnen, wie das Ministerium ankündigte. Bis 2020 sollen rund 1000 neue Sendeanlagen in Betrieb gehen.