Gastgewerbe Wirtshaus-Verband warnt vor Pleitewelle Der Verein zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur hat das Fehlen einer Perspektive in der Corona-Krise kritisiert.

Eine Bedienung zapft Bier in einem Wirtshaus.

München.„Wir sehen sehr wohl die Bemühungen, die wirtschaftlichen Verluste einigermaßen auszugleichen, jedoch fehlt es an einer längerfristigen Strategie“, hieß es in einer Mitteilung des Vereins zum Erhalt der bayerischen Wirtshauskultur (VEBWK) am Wochenende. Der Verein hat das Fehlen einer Perspektive in der Corona-Krise kritisiert. Der VEBWK rechnet mit Einbußen bis weit ins nächste Jahr.

Gehälter und Mieten fällig

Zudem müssten die Hilfen umgehend ausgezahlt werden, da in diesen Tagen Gehälter, Mieten und Pachten fällig würden. Auch Einbußen wegen fehlender Trinkgelder müssten stärker ausgeglichen werden. „Wenn diese Hilfen nicht schnellstens kommen, wird es bereits heuer zu einer Pleitewelle kommen“, teilte der VEBWK mit.