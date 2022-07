S-Bahn München Wissing steht zu Finanzierungszusage für 2. Stammstrecke

In der Debatte um erheblich gestiegene Kosten beim Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München steht die Bundesregierung weiter zu ihrer Finanzierungszusage. „Der Bund bekennt sich klar dazu, dass er seinen Anteil leistet“, sagte Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) am Mittwoch nach einem Gespräch mit Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in Berlin.

dpa