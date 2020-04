Anzeige

Kriminalität Wittelsbacher Schloss: Mit Stein Fenster eingeworfen Ein Unbekannter hat ein Fenster am Wittelsbacher Schloss (Landkreis Aichach-Friedberg) beschädigt, dort laufen die Vorbereitungen für eine Landesausstellung.

Mail an die Redaktion Die Aufnahme zeigt die Außenansicht des Wittelsbacher Schlosses in Friedberg. Foto: E. Diehl/Stadt Friedberg/dpa/Archivbild

Friedberg.Laut Angaben der Polizei vom Mittwoch hat vermutlich jemand zwischen Sonntag und Montag mit einem Stein das Fenster eingeworfen. Hinweise auf einen möglichen Täter gibt es bislang nicht.

Ursprünglich sollte am 28. April die Landesausstellung mit dem Titel „Stadt befreit. Wittelsbacher Gründerstädte“ beginnen. Im März wurde der Termin verschoben, einen neue Eröffnungstermin gibt es nicht. Die Ausstellung soll an zwei Orten gezeigt werden, im Wittelsbacher Schloss in Friedberg und im ehemaligen Feuerwehrhaus in Aichach.

In der bis 8. November geplanten Ausstellung soll gezeigt werden, wie die Wittelsbacher Herzöge ab dem 13. Jahrhundert durch die Gründun

g der Förderung von Städten und Märkten Bayern umgestalteten und ihre Macht sicherten.