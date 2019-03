Eishockey WM-Aus: Eishockey-Meister München lange ohne Abeltshauser Eishockey-Nationalspieler Konrad Abeltshauser steht Meister EHC Red Bull München in dieser Saison und der deutschen Auswahl bei der WM nicht zur Verfügung.

Merken

Mail an die Redaktion Konrad Abeltshauser von Red Bull München liegt verletzt am Boden. Foto: Lino Mirgeler/Archiv

München.Wie die Münchner am Dienstag mitteilten, kommt der 26-Jährige wegen einer schweren Knieverletzung lange nicht mehr zum Einsatz. In den kommenden Tagen soll der Verteidiger am rechten Knie operiert werden und fällt mehrere Monate aus. Abeltshauser hatte sich am Sonntag bei der Niederlage im Playoff-Viertelfinale gegen die Eisbären Berlin verletzt.

Abeltshauser, der mit den Münchnern in den vergangenen drei Jahren die deutsche Meisterschaft gewann, bestritt in dieser Saison alle 52 Hauptrundenspiele. Auch in fünf Playoff-Duellen gegen Berlin stand er auf dem Eis. Im Viertelfinale geht es für die Red Bulls am Freitag in Berlin mit Spiel sechs weiter. Die Münchner führen in der Serie mit 3:2 und brauchen noch einen Sieg zum Weiterkommen.

Die Weltmeisterschaft findet vom 10. bis zum 26. Mai in der Slowakei statt. Für das Turnier wäre Abeltshauser ein Kandidat gewesen.