Eishockey WM-Teilnehmer Zimmermann bleibt bei den Straubing Tigers Verteidiger Mario Zimmermann wird auch in der kommenden Saison für die Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga spielen. Der Verein aus Niederbayern gab die Verlängerung des Vertrages mit dem 21-Jährigen, der zum deutschen Aufgebot für die anstehende Weltmeisterschaft in Finnland zählt, am Montag bekannt.

dpa

Mail an die Redaktion Artemi Knyazev (r) aus Russland in Aktion gegen Deutschlands Mario Zimmermann. Foto: Jason Franson/Jason Franson/The Canadian Press/AP/dpa/Archivbild

Straubing.„Mario hat sich in der vergangenen Spielzeit enorm weiterentwickelt. Für sein junges Alter hat er ein hervorragendes Verständnis vom Eishockeysport und kann mit erfahrenen Gegenspielern absolut mithalten. Das hat er uns allen in den Playoffs gezeigt“, äußerte Sportchef Jason Dunham in der Vereinsmitteilung. Er sei „stolz“, dass Zimmermann sein Können nun auch im Nationaltrikot zeigen dürfe.