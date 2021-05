Anzeige

Eishockey WM-Vorbereitung: Deutsches Eishockey-Team feiert ersten Sieg Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat im letzten WM-Test den ersten Sieg in der Vorbereitung erreicht.

Nürnberg.Am Samstag gewann die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes die Generalprobe für die Weltmeisterschaft in Riga mit 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) gegen Belarus. In Nürnberg waren Markus Eisenschmid (6. Minute) von den Adler Mannheim und Justin Schütz (43.) vom EHC Red Bull München die Torschützen. Zuvor hatte das Team von Bundestrainer Toni Söderholm alle bisherigen fünf Testspiele verloren, dabei auch am Freitag 1:4 gegen Belarus. Am endgültigen Kader dürfte es indes noch einige Änderungen geben. Die WM findet vom 21. Mai bis 6. Juni in Riga statt.

