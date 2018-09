Serie Wo der Teufel Brotzeit machte Diesmal geht es in der Serie „111 Orte im Oberpfälzer Wald, die man gesehen haben muss“ zu einem Sagenort und zwei Haien.

Von Eva Krötz

Mail an die Redaktion Das Teufelsbutterfass ist ein eindrucksvoller Felsenturm aus mehreren ineinander verkeilten Felsen, umgeben von moosigen Gesteinsbrocken.Foto: Krötz

Leuchtenberg.Betreten wir das im 16. Jahrhundert errichtete Schloss in Pfreimd und steigen die historischen, aus Stein gehauenen Treppenstufen hinauf in den ersten Stock, entdecken wir sie: Wie fliegende Drachen mit aufgesperrten Mäulern, gekrümmten Körpern und abstehenden Flossen schweben sie über unseren Köpfen. Die scharfen Haifischzähne blitzen bedrohlich, jederzeit bereit zuzuschlagen. Die dunkle, stark geschrumpfte Haut spannt sich über ihre verzerrten Körper. Die Flossen sind unnatürlich zerfranst. Es handelt sich um getrocknete Heringshaie, die eine natürliche Größe von rund drei Metern aufweisen. Sie ähneln stark dem „Weißen Hai“ und sind auch fast so gefährlich.

Der Sage nach fischte man die beiden Haifische aus dem Schlossgraben, den die Pfreimd durchfloss. Wahrscheinlicher aber wurden diese beiden Prachtexemplare um 1600 aus dem Mittelmeer gezogen. An der Luft getrocknet und als Geschenk verpackt, bekam sie der damalige Reichsfürst und Landgraf Georg Ludwig von Leuchtenberg von einem türkischen Gesandten vermutlich bei einem Aufenthalt in Prag überreicht.

Einziges erhaltenes Zeugnis

Schloss Pfreimd war neben der Burg Leuchtenberg der zweite Stammsitz der Landgrafen von Leuchtenberg. Sie waren ab dem 12. Jahrhundert für rund 500 Jahre in der Oberpfalz und weit über diese Grenzen hinaus ein bedeutendes Adelsgeschlecht. Doch außer ihren zahlreichen Burgen, Grabplatten und schriftlichen Urkunden gibt es keinerlei erhaltene Erinnerungsstücke.

Nur diese beiden Heringshaie, die lange Zeit im Pfreimder Ratssaal hingen, sind auf wundersame Weise erhalten geblieben. Sie hängen an der Decke im Treppenhaus des einstigen Schlosses und heutigen Bürgerhauses. Für einen karpfengewohnten Nordgauer, wie man die Oberpfälzer damals nannte, mag so ein ausgefallenes Geschenk vielleicht etwas Besonderes gewesen sein. Aber ob luftgetrocknete Haie auch heute noch das richtige Staatsgeschenk wären?

Anfahrt zum Pfreimder Schloss

Zum Pfreimder Schloss kommt man über die A93, Ausfahrt Pfreimd, durch die Hirtenstraße ins Zentrum von Pfreimd und an der Kreuzung links zum Marktplatz; der Schlosshof befindet sich hinter der sehenswerten Kirche. Öffnungszeiten Mittwoch, Freitag von 16 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 12 Uhr. Zu diesen Zeiten ist das Museum frei zugänglich, sonst im Rathaus melden oder einen Termin vereinbaren unter Tel. 0 96 06/88 90 oder 01 70/2 31 34 02. Tipp: Das Wasserrad am Mühlbach stammt aus einer der drei Mühlen, welche im Wappen von Pfreimd durch Sterne symbolisiert werden.

Weit über die Grenzen der Oberpfalz hinaus ist Burg Leuchtenberg bekannt. Sie war nicht nur Stammsitz der Landgrafen von Leuchtenberg, sondern hat sich auch als Festspielort einen Namen gemacht. Unzählige Sagen ranken sich um die sehenswerte Burgruine. So heißt es, in einer Mauernische, die heute noch im Vorraum zum Palast zu sehen ist, ließ ein Landgraf seine eigene Tochter einmauern, da sie sich mit einem Knappen eingelassen hatte.

Doch soll uns nicht nur die Burg interessieren, sondern auch eine gewaltige Felsformation, die sich unterhalb des Burgbergs befindet und über einen schönen Waldweg erreichbar ist. Teufelsbutterfass wird sie genannt, ein eindrucksvoller Felsenturm aus mehreren ineinander verkeilten Felsen, umgeben von rundlichen moosigen grünen Gesteinsbrocken mit rätselhaften Schalen.

Eine andere Sage berichtet, dass noch am selben Tag, an dem das Burgfräulein eingemauert wurde, in aller Herrgottsfrühe ein Fuhrmann bei Weiden unterwegs war, als plötzlich eine dunkle Gestalt auftauchte und fragte: „Ich muss in drei Stunden in Leuchtenberg sein. Hab ich noch Zeit, eine Mahlzeit einzunehmen?“ Der Fuhrmann aber erkannte den Teufel und antwortete listig, indem er die Zeit viel zu gering abschätzte: „Wenn Ihr über Stock und Stein lauft, seid Ihr in einer halben Stunde dort.“

Diese Seele entging dem Teufel

Wenig später trat ein hübsches Mädchen auf den Fuhrmann zu: „Wie weit ist es nach Leuchtenberg?“ – „Wenn Sie laufen, sind Sie in zweieinhalb Stunden droben.“ – Es waren keine drei Stunden verstrichen, da war das Mädchen, das eigentlich ein Engel war, in Leuchtenberg und rettete die Seele des Burgfräuleins. Zu dieser Zeit war der Teufel gerade mal am Teufelsbutterfass angelangt. Saß in einer steinernen Mulde, in der man heute noch bequem sitzt, und hielt Mahlzeit. Diese Seele ist dem Teufel wohl entgangen, aber hat er stattdessen nicht ein teuflisch gutes Frühstück mit frischer Butter genossen?

Zum Teufelsbutterfass kommt man über die A 6, Ausfahrt Leuchtenberg, dann die B22 Richtung Weiden und kurz darauf links nach Leuchtenberg, Parkplätze am Äußeren Markt, zu Fuß mit der Markierung Goldsteig Richtung Kaimling absteigen und im Wald den Markierungen zum Teufelsbutterfass folgen (800 Meter, zehn Minuten). Tipp: Rund um Leuchtenberg gibt es einige interessante Felsformationen wie den Hohen Stein, die Zwillinge, die Teufelspranke oder Gottes Hände. Die Wanderwege „Rund um Leuchtenberg“ sowie der Rundweg 1 durch das wilde Lerautal erschließen einige von ihnen.

