Intensivbetten Wo steht die Krankenhaus-Ampel aktuell? Wie viele Intensivbetten sind in Bayern belegt? Dazu die Zahlen aus Regensburg, Cham, Schwandorf, Kelheim und Neumarkt

Mail an die Redaktion Ein Wagen mit Schutzutensilien steht neben einem Intensivbett und einem Beatmungsgerät in einem Krankenhaus. Foto: Roland Weihrauch/dpa

Regensburg.Steht die Krankenhaus-Ampel in Bayern auf Grün, Gelb oder Rot? Die große Frage ist, wie vielen Infektionen unser Gesundheitssystem standhält. Im Fokus steht deshalb neben der Zahl der Neuinfektionen auch die Auslastung der Krankenhäuser. Daher wurde die sogenannte Krankenhaus-Ampel in Bayern eingeführt. Im Folgenden erfahren Sie, wie viele Intensivbetten in der MZ-Region (Regensburg, Cham, Schwandorf, Kelheim und Neumarkt) belegt sind und wie viele Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung sind.

Stand: 08.09.2021, 17:43, Quelle: LGL

Die wichtigsten Kennzahlen für die bayerische Krankenhaus-Ampel:

Hospitalisierte Fälle der letzten 7 Tage: 308

7-Tages-Hospitalisierungs-Inzidenz (pro 100.000 Einwohner): 2,34

Belegung der Intensiv-Versorgungskapazitäten durch bestätigte COVID-19-Fälle: 207



Stand: 9.09.2021 08:02

Bayern gesamt:

Intensivbetten gesamt: 3194 (Vortag: 3183)

Davon belegt: 2685 (Vortag: 2661)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 206 (Vortag: 186)

davon invasiv beatmet: 113 (Vortag: 96)

Anteil freier Intensivbetten bayernweit in Prozent: 12,8

Stadt Regensburg:

Intensivbetten gesamt: 186 (Vortag: 184)

Davon belegt: 161 (Vortag: 159)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 7 (Vortag: 7)

davon invasiv beatmet: 4 (Vortag: 4)

Landkreis Regensburg:

Intensivbetten gesamt: 14 (Vortag: 14)

Davon belegt: 13 (Vortag: 9)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (Vortag: 0)

davon invasiv beatmet: 0 (Vortag: 0)

Landkreis Neumarkt:

Intensivbetten gesamt: 20 (Vortag: 20)

Davon belegt: 19 (Vortag: 20)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (Vortag: 0)

davon invasiv beatmet: 0 (Vortag: 0)

Landkreis Cham:

Intensivbetten gesamt: 9 (Vortag: 9)

Davon belegt: 7 (Vortag: 5)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (Vortag: 0)

davon invasiv beatmet: 0 (Vortag: 0)

Landkreis Schwandorf:

Intensivbetten gesamt: 24 (Vortag: 24)

Davon belegt: 20 (Vortag: 18)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (Vortag: 0)

davon invasiv beatmet: 0 (Vortag: 0)

Stadt Amberg:

Intensivbetten gesamt: 29 (Vortag: 29)

Davon belegt: 23 (Vortag: 23)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 2 (Vortag: 1)

davon invasiv beatmet: 1 (Vortag: 1)

Landkreis Amberg-Sulzbach:

Intensivbetten gesamt: 10 (Vortag: 10)

Davon belegt: 6 (Vortag: 6)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 1 (Vortag: 1)

davon invasiv beatmet: 1 (Vortag: 1)

Landkreis Kelheim:

Intensivbetten gesamt: 11 (Vortag: 11)

Davon belegt: 9 (Vortag: 9)

Covid-19-Fälle in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (Vortag: 0)

davon invasiv beatmet: 0 (Vortag: 0)

Sie interessieren sich für weitere Regionen? Unsere Karte zeigt die die Intensivmedizinische Auslastung deutschlandweit. Klicken Sie auf einen Landkreis, um die Informationen zu sehen: