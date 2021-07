Anzeige

Verkehr Wochenend-Prognose: Volle Straßen und Stau im Freistaat Nach Beginn der Schulferien in Bayern rechnen Verkehrsexperten mit dem staureichsten Wochenende der Saison.

Mail an die Redaktion Autos stehen im Stau. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

München.Es werde erheblicher Verkehr auf den Autobahnen, vor allem in Grenznähe, erwartet, sagte ein Sprecher des Automobilclubs ADAC. Heute soll das Aufkommen seinen Höhepunkt erreichen.

Durch den Zusammenfall der Ferien in allen Bundesländern werde es sich womöglich „in alle Richtungen“ stauen, sagte der Sprecher weiter. Als letztes der 16 Bundesländer waren am Donnerstag in Bayern knapp 1,64 Millionen Schüler in die Sommerferien geschickt worden.

Stop-and-Go ist laut ADAC auf den Zufahrtsstraßen der Ausflugsregionen der Alpenländer wie Österreich und der Schweiz zu erwarten. Auch wegen Baustellen und Grenzkontrollen wegen der Corona-Pandemie, unter anderem im Balkantransit, würden sich viele Fahrten in die Länge ziehen.

