Wetter Wochenende in Bayern: Sonnig, aber kühl Am Freitag rechnet der Wetterdienst mit Regen, in höheren Lagen kann es sogar schneien. So wird es im Rest des Freistaats.

Krokusse blühen auf einer Wiese.

München.Bei kühlen Temperaturen gibt es am Wochenende in Bayern viel Sonne. Am Donnerstag ist es zunächst stark bewölkt. Ab dem Mittag kommt vom Nordwesten Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Die Temperaturen liegen bei 9 Grad im Mittelgebirge, im Chiemgau können es bis zu 15 Grad werden.

Am Freitag rechnet der DWD mit Regen, im Berg- und Alpenvorland sogar mit Schnee. In den Alpen hält der Regen an, im Norden gibt es im Tagesverlauf immer öfter Sonne. Es bleibt kühl bei 1 bis maximal 7 Grad. In der Nacht auf Samstag soll es aufklaren, in Oberfranken kann es lokal bis zu minus 10 Grad kalt werden.

Am Samstag kommt laut Vorhersage viel Sonne, nur an den Alpen bleibt es längere Zeit wolkig. Nach einer klaren Nacht soll es am Sonntag sonnig bleiben, nur an den Alpen hält sich zäher Hochnebel. Die Temperaturen liegen bei 4 bis 9 Grad. (dpa)