Fussball Wöber vor Bayern-Duell: Können punkten oder gewinnen Abwehrspieler Maximilian Wöber und seine Mannschaftskollegen von RB Salzburg wollen nach dem 2:6 im Hinspiel gegen den FC Bayern nun in München ein anderes Gesicht zeigen.

Salzburgs Maximilian Wöber

Salzburg.„Jeder in der Mannschaft glaubt daran, dass wir morgen punkten können oder sogar gewinnen könnten“, sagte der ÖFB-Nationalspieler am Tag vor dem Gruppenspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky). Wöber freut sich vor allem auf das Duell mit Bayerns Top-Torjäger Robert Lewandowski. „Es ist eine riesige Herausforderung gegen den wahrscheinlich besten Stürmer der Welt“, sagte der 22 Jahre alte Fußballprofi. „Aber es gibt nichts Schöneres für einen Verteidiger.“

Für Salzburg-Trainer Jesse Marsch sind die vielen Ausfälle beim Champions-League-Titelverteidiger kein Problem für das Münchner Starensemble. „Ich habe gehört, dass viele Spieler vielleicht nicht verfügbar sind. Aber am Ende ist der Kader dieser Mannschaft großartig“, sagte der Amerikaner am Dienstagabend auf einer Pressekonferenz. „Sie haben so viel Qualität und einen breiten Kader.“

Österreichs Meister steht nach drei Spieltagen mit nur einem Zähler in der Tabelle auf dem letzten Rang. Die Bayern führen mit drei Siegen aus drei Spielen. Im Hinspiel hielt Salzburg lange gut mit, erst am Ende fuhren die Gäste den letztlich klaren Erfolg ein. Die Österreicher verloren in der Liga am Wochenende 1:3 gegen den Tabellenvierten Sturm Graz.