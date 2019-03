Tiere Wölfe zum Abschuss freigegeben Der Freistaat Bayern erlaubt jetzt früheres Eingreifen, wenn Wölfe zur Gefahr werden. Dagegen laufen Naturschützer Sturm.

Von Benjamin Weigl

Merken

Mail an die Redaktion Ein Wolfsrudel im Nationalpark Bayerischer Wald: In freier Wildbahn gibt es hier allerdings im Moment nur ein nachgewiesenes männliches Alttier und ein junges Weibchen.Foto: Terry Whittaker/FLPA/epd

Regensburg.Der „Isegrim“ wurde in Märchen und Fabeln immer böse und heimtückisch dargestellt. Heute begrüßen nicht nur Naturschützer, sondern auch große Teile der Bevölkerung die Rückkehr des Wolfes nach Bayern. In einer repräsentativen Umfrage sagten 78 Prozent der Deutschen letztes Jahr: „Wölfe sollen in Deutschland leben können, auch falls es teilweise zu Problemen kommt.“

###### ### ####### ######## ### #### ###########, ###### ### ############ ##### ##. ######## ###### ### ### ##### ########## #########, ### #### ### ###### ##### ### ###### ######## ################# ######. ############### ###### #### ## ########## ### ##### #### ######## #######. ### ######## ##### ########: ### ####### ####### ##### ### ## ### ####### ######, ### #### #### ## ### ###### ###### ########. „##########, ### ##### ####### #####, ##### ### #### ### ### #### #### ##### ### ########## ### #### ##### #######. ###### ####### #### ## ####### #### ############### ########.“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

##### ####### ##### ##### ### ### ####. ### ########## ######### ### ######## ########: ### #### „########### ####“ ##### ###, #### ##### ###### ############ ###### ###### ### ######. ##### ###### ### ####### #### ############, ### ### ####### ######## #### ### ####### – ### ####### ####### ########## ### #### ## #### #### ######.

### ######, ### ### #### ## ###### #######, ### ####### ############. ######## #### ## #### ######## ##### ##### ####### ################# ### ### #########. ###### ####### ### ## ######### ### ###### ########## ### ###### ###########. ## ######, ######## ### ### ### ### ## ########### ### ###### ########### ### ### #### ####### ######. „## ### ######### ###### #### ### ##### ## ######### ######## ## ### ######## ### ##### ## ######### ########## ########“, #### #######. ######### ##### ############### ## ###### ######. #### ###### ### #### ###### ###### ###### ## ########### #### ### #####.

### ########### ####### #### ######## ### ######### ############## ############. „## ####### ############# ### #######, ########### ### ############# #### ## ######## #### ########## ### ## ######“, ####### #######. #### ##### ##### ## ########### ######### #### ######### ########. „######## ######## #### ##### ### ##### ### #####, ######## ### #############“, #### #######.

### #### ### ### ########### ########

### ## ##. #### ############ „########### ####“ #### ##########, #### #### ## ###### ## ####### #### ###### ### ###### ######## ######. ### ## ###### #### #### ### ##### ### ########### „############# ############“. ### ########: #### #### ##### ##### #### ##### ############ ######### ###### ####, ####### ### ####### ################# #### ####, ###### ##### #### ############ ######## ############ ######. ### ### #### ##### ###: ## ###### #####, #### ## #### ##### ##### ### ######. #### ## ### ########## ##########, #### ## ########### ########## ######, #### ### ######## ### ### ######## ########### ## #####. ######## ### #####, ## #### ###### ########### ##### ##### ##### #### ########### ######## ######. ## ###### ##### ####### ### ### ############ ### ########### ####.

############## ######## ####### (##) ######## #### ####### ####### ##### ### ####, ######## ### ###### #### ################### ## #####. ### ##### ############ ######### ## ###### ### ######. ### ################# ##### #### ## ###### ##### #### #### ### ##### #### ## ####### ########, #### #######: „## ### ##### ### ###### ######, ##### #### ## ###### ######## ## #####.“ ##### ####, #### #### ###### ## ##### ##### ### ###### ### ### ##### ######. ########## ### ### #### ######### ## ### ########### #### #### ###### ##############, #### ### #### #### ###### #######.

### ####: ################# ### #######?

### #### ######### ########## ######### ### ###, ###### ####### ### ### #### ####### #### ##### ## #######, ### ########### ### ###### ## #######. #### ########## ### ###### ### ################ ### ##### #######, ##### #### ######## ##### (##). ### ## ##### #### ## ######### ## ###### ### ### ###### ########## ### ###########. ####### ###### ### #### ######### ###### ########. ## ###### ### ### #######, ### ############ ####### ## ### ###### ###### ## ####### ### ##### ####### ## ###### ## ### ####### #############. ## ########### ##### ### ############# ######### #### ### ######### ############, ## ########### ##### #### ### ##.

### #### ########### ########## #####, #### ### ########## ########### ### ######## ### ########### ####### ### ###### #########. ## ####### ####### ####### ### ############ ############### #### ##### #### ########### ##########. „#### ### ### ###### ## ######## #######, ### ### ### ##### ####### ## ### #### ######, ###### ### ### ###“, #### ##. ######### #######. „### ######## #### ##### #### #### ###### ########### ### #####.“

####### ### ##################### #### #### ########### (##). ### ##### ########### ### ### ######## ### ########## ###########. ### #### ### #### ##### ### #########: „### ## ####### ##### ### ################, ####### ### ###################. ##### ####### ###### ######## ##### ##### ### ### ###### ### ####. #### ####, ###### ######, #### ### #### ##########, #### ### #### ######### ###“, #### #######.

### ######### ###### ### ### ####

### ############ ####### ### ##### ##### ### ## ## ########: „## ### ### ### ######### #######, ##### ### ####### ### ###########.“ ## ###### #### ##### ########## ############# ### ########### ######### ## ### ###########. „## ### ####### ###### ### #### ### #########.“ ####### ######, #### ##### #### ##### ### ########### ########### ### „########### ############“ ########## – #### ########## ######## ###### #### ##### ######.

### ### #### ###### ### ##########, #### ## ##### ### ####################, ###### #######. ### ################ ####### #########, #### ######### ############ ####### ###. ##### ##### ############ #####: „### #########, ####### ##### ## ###### ### ######### ############ ###########. #### ############ ##### ### #### ### #######: ##### ################# ### ############### ########### ###### ##### ############. ########### ##### ##### ######### #### ## #### ###### ######.“

## #### ## ######, ###### ### ## ####### #############, ### ############# #### ## ####### ######, ###### ######### ####### #### ############ #### #### ########. ### ###### ########## ### ######### ## ####### ######### ######### ############# ####, ##### ### ##### ### ########### ### ######. #### ## ########### ##### ####, #### ############ ## ###### ###### ##### ### ### ######## ### ###### ###### ###. ####### #### ## #### ### ### ###########, ### ##### #### ###### ########### ###: ####### ########## #### ########## #### ############ ## ############.

### ####### ### ### ########### ##### „##############. #### #### ###### ########## ###.“ #### ### ### ##### ########## ############### #### ## ###### #### ############## ### ### ############. ### ##### ##### #### #### ### ############# ###### ### ###### ### ### ####. „## ###### ### ### #### ##### ######, #### ### ### ##### #### ######, ### #### ##### ### ###### ###### ### ### ######“, ###### ### ####. ## ### ######### ## „##### ########### #############“ ##### ### #### ########### #### ####: ### #### „##### ###### ####### ##### ##-################“, ## #######.

#### ###### ### ##### ######### ### ### ################# ###### #######

##### ### ####: #### ### ########## ##### ## ######### ### ########

###### ### #### ### ###### ## ##########-####: