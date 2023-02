Kreis Neustadt Wohl Vorfahrt übersehen: Tödlicher Unfall auf der B22 bei Tännesberg

Eine Person wurde schwerst verletzt, eine Person starb. Foto: vifogra

Vohenstrauß, Stadt.Auf der B22 sind am Freitagmittag zwischen Woppenrieth und Großenschwand bei Tännesberg im Landkreis Neustadt an der Waldnaab zwei Autos kollidiert. Eine Person starb, eine weitere wurde schwerst verletzt.

Laut Polizei kam es zu dem Unfall gegen 12 Uhr auf der B22 zwischen Leuchtenberg, Ortsteil Wieselrieth/A6 und Tännesberg. Eine Familie mit zwei Kindern aus Weiden war mit ihrem BMW in Richtung Tännesberg unterwegs, als plötzlich auf Höhe einer einmündenden Straße ein Opel auf die Bundesstraße fuhr und mit dem Wagen zusammenprallte. Die Familie hatte Vorfahrt.







Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der BMW um 180 Grad und kam in der Ausbuchtung einer Bushaltestelle zum Stehen. Der Opel schleuderte über die Haltestelle hinaus über einen Schotterweg und einen Abhang. Dort blieb der Wagen mit zum Teil abgerissenen Reifen liegen.

Etliche Rettungskräfte vor Ort

Während die Familie im BMW relativ unverletzt blieb, wurden die Insassen des Opel, ein älteres Ehepaar aus Oberfranken, schwerst verletzt. Anderer Verkehrsteilnehmer, die ebenfalls auf der B22 unterwegs waren, leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus Vohenstrauß, Tännesberg, Teunz, Krankenwagen und Notärzten aus Oberviechtach, Nabburg, Lohma sowie der Rettungshubschrauber kamen zur Unfallstelle.

Die 75-Jährige Beifahrerin im Opel wurde allerdings so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihr 80-jähriger Mann kam mit schwersten aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Familie brauchte vor Ort keine medizinische Versorgung. Die B22 musste deshalb über mehrerer Stunden komplett gesperrt werden. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen wird auf ca. 75.000 Euro geschätzt.

− ade/els