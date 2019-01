Soziales Wohlfahrtsverbände kritisieren bürokratische Hürden Die Freie Wohlfahrtspflege in Bayern beklagt eine Vielzahl bürokratischer Hürden.

Merken

Mail an die Redaktion Eine Pflegerin hält im Altenheim die Hand einer Bewohnerin. Foto: Oliver Berg/Archiv

München.Diese erschwerten die Umsetzung an sich gut gemeinter Ansätze im sozialen Bereich. „Die Politik macht Gesetze, aber man muss das immer durchdenken bis unten und sehen: Was bedeutet das in der Praxis?“, sagte die neue Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft, Brigitte Meyer, am Dienstag in München. Als Beispiel nannte sie unter anderem Maßnahmen, die den Personalmangel in der Pflege bekämpfen sollen.

Pflege, Integration und Ehrenamt hat sich die Freie Wohlfahrtspflege - in der die großen Wohlfahrtsverbände zusammengeschlossen sind - in diesem Jahr als Schwerpunkte gewählt.