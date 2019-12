Kriminalität Wohnhausbrand: 79-Jähriger stirbt, Ehefrau schwerst verletzt Beim Brand einer Doppelhaushälfte in Traunreut im Landkreis Traunstein ist ein 79-jähriger Mann ums Leben gekommen.

Mail an die Redaktion Ein Drehleiterwagen der Feuerwehr mit Blaulicht. Foto: Marcel Kusch/dpa/Symbolbild

Traunreut.Feuerwehr und Rettungskräfte konnten seine 76 Jahre alte Ehefrau schwerstverletzt aus den Flammen retten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zeugen hatten den Brand am späten Mittwochabend bemerkt. Bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude im oberen Bereich bereits komplett in Flammen. Den beiden Senioren gelang es nicht mehr, das Haus zu verlassen.

Die Löscharbeiten gestalteten sich nicht zuletzt wegen der Photovoltaikanlage auf dem Dach äußerst schwierig. Erst am frühen Donnerstagmorgen gegen 04.30 Uhr waren sie beendet. Die Doppelhaushälfte wurde vollständig zerstört. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf die andere Haushälfte verhindern, diese wurde aber durch das Löschwasser stark beschädigt. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Brandursache ist unklar. Die Kripo ermittelt.