Verkehr Wohnmobil rollt davon: Mann verletzt sich schwer Weil er vergaß, die Handbremse anzuziehen, ist das Wohnmobil eines 55-Jährigen in Krumbach davongerollt - beim Versuch, es anzuhalten, verletzte er sich schwer.

Der Schriftzug „Unfall" leuchtet an einem Streifenwagen. Foto: Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Krumbach.Der Mann habe sein Wohnmobil an einer abschüssigen Straße im Landkreis Günzburg abgestellt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er habe noch versucht, in das Wohnmobil einzusteigen und es anzuhalten. Dabei sei er am Mittwoch zwischen das Fahrzeug und ein Gebüsch geraten. Der 55-Jährige zog sich eine tiefe Fleischwunde zu und musste behandelt werden. Sein Wohnmobil rollte noch etwa 150 Meter weiter und kam auf einer Wiese zum Stehen.