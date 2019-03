Verkehr Wohnmobil steckt im Bahntunnel fest Eine Frau aus dem Kreis Regensburg überschätzte die Höhe der Unterführung in Schwandorf. Die Feuerwehr musste helfen.

Das Wohnmobil blieb in der Unterführung stecken. Foto: Feuerwehr Schwandorf

Schwandorf.Eine Frau aus dem Landkreis Regensburg steckte am Donnerstagabend buchstäblich in der Klemme: Sie war in ihrem Wohnmobil auf dem Weg nach Hause, als sie an die Bahnunterführung an der Frühlingstraße kam. Die Fahrerin überschätzte die Höhe des Straßentunnels, das Fahrzeug blieb stecken. Die Freiwillige Feuerwehr Schwandorf musste das Wohnmobil befreien. Die Brücke wurde nach ersten Erkenntnissen bei der Kollision nicht beschädigt, berichtet Polizeihauptmeister Alexander Schiessl von der PI Schwandorf am Freitagmorgen.

