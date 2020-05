Anzeige

Unfälle Wohnmobil streift Ehepaar Zwei Fußgänger sind von einem vorbeifahrenden Wohnmobil gestreift und leicht verletzt worden.

Mail an die Redaktion Ein Dachschild mit der Aufschrift "Notarzt" steht auf einem Einsatzwagen eines Notarztes. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Ebrach.Der Camper erfasste die beiden in Ebrach (Landkreis Bamberg) mit dem Außenspiegel, als er einem entgegenkommenden Fahrzeug ausweichen wollte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Ehepaar (66 und 67) kam am Vortag mit Schnitt- und Schürfwunden in ein Krankenhaus.