Immobilien Wohnungsbau in Bayern 16 Prozent teurer

Der Neubau von Wohngebäuden in Bayern hat sich innerhalb eines Jahres um 16 Prozent verteuert. Wie das Statistische Landesamt am Montag in Fürth mitteilte, waren Zimmer- und Holzbauarbeiten im August nur 2 Prozent teurer als vor einem Jahr. Aber Dachdeckungs- und Abdichtungsarbeiten kosteten 20 Prozent mehr, die Preise für Metall- und für Trockenbauarbeiten stiegen um 23 Prozent. Dämm- und Brandschutzarbeiten an technischen Anlagen verteuerten sich sogar um 37 Prozent. „Preissenkungen gab es keine“, teilte das Statistische Landesamt mit.

dpa