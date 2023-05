Polizeieinsatz Wohnungsdurchsuchungen wegen Kinderpornografie in Oberbayern

Die Polizei hat mehrere Wohnungen in Oberbayern wegen des Verdachts der Kinderpornografie durchsucht. Die Einsätze fanden am Donnerstagmorgen in den Landkreisen Erding, Freising und Ebersberg statt. Dabei wurden über 200 Datenträger mit mutmaßlich kinderpornografischem Inhalt beschlagnahmt.

dpa