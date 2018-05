Korruptionsaffäre Wolbergs bleibt suspendiert Landesanwaltschaft hält an ihrer Entscheidung fest. Bis zu einem Urteil kann er nicht ins Amt des Regensburger OB zurück.

Regensburg.Joachim Wolbergs bleibt weiterhin vom Dienst als Oberbürgermeister der Stadt Regensburg suspendiert. Die Landesanwaltschaft gab am Mittwochmittag die Entscheidung per Pressemitteilung bekannt. Auch seine Bezüge werden weiterhin um 50 Prozent gekürzt. Die Landesanwaltschaft begründet ihre Entscheidung mit dem bevorstehenden Prozess vor dem Landgericht Regensburg. „Es ist davon auszugehen, dass der kommunale Wahlbeamte derzeit nicht das Ansehen und die Autorität hat, die für die Ausübung des Amtes als Oberbürgermeister der Stadt Regensburg notwendig ist.“

Landgericht stellte hinreichenden Tatverdacht fest

Wolbergs Anwalt Peter Witting hatte nach der Entscheidung des Landgerichts Regensburg, die Hauptverhandlung nicht wegen Bestechlichkeit sondern wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme zu eröffnen, um eine Überprüfung der Suspendierung gebeten. Durch die Entscheidung des Landgerichts Regensburg vom 1. März 2018, die Anklage der Staatsanwaltschaft Regensburg unter rechtlichen Änderungen zuzulassen und den Haftbefehl aufzuheben, seien die Gründe für die Suspendierung im Ergebnis nicht entfallen, heißt es seitens der Landesanwaltschaft. Das Landgericht Regensburg habe im Beschluss zur Eröffnung des Hauptverfahrens festgestellt, dass ein hinreichender Tatverdacht im Hinblick auf die Straftatbestände der Vorteilsannahme und des Verstoßes gegen das Parteiengesetz vorliege, und den Anklagevorwurf der Bestechlichkeit für derzeit nicht haltbar erachtet. In dem auf die Beschwerde der Staatsanwaltschaft Regensburg ergangenen Beschluss vom 13. April 2018 habe das Oberlandesgericht Nürnberg zudem die Auffassung vertreten, dass nach wie vor der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr vorliege. Es bestehe immer noch die konkrete Gefahr, dass der kommunale Wahlbeamte auf Zeugen einwirken werde, führt die Landesanwaltschaft weiter aus. „Die vom Oberlandesgericht Nürnberg bejahte Verdunkelungsgefahr durch Einwirken auf Zeugen begründet nach Auffassung der Landesanwaltschaft Bayern zugleich die Besorgnis, dass der Dienstbetrieb und die Ermittlungen im Laufe des Disziplinarverfahrens beeinträchtigt würden.“ Wolbergs hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass er nie etwas verdunkelt habe und auch in Zukunft nichts verdunkeln werde. „Alle, die mich kennen, wissen das.“ Für eine Stellungnahme zur aktuellen Entscheidung war Wolbergs am Mittwoch nicht zu erreichen.

Die vorläufige Dienstenthebung kann nach dem Bayerischen Disziplinargesetz ausgesprochen werden, wenn mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, dass im Disziplinarverfahren auf Entfernung aus dem Beamtenverhältnis erkannt werden wird. Daneben kann eine vorläufige Dienstenthebung erfolgen, wenn durch das Verbleiben im Dienst der Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich beeinträchtigt würden. In der Pressemitteilung heißt es dazu; „Die Landesanwaltschaft Bayern ist nach Prüfung der ihr übersandten Strafakten, des Beschlusses des Landgerichts Regensburg und des Beschlusses des Oberlandesgerichts Nürnberg und nach einer persönlichen Anhörung des kommunalen Wahlbeamten – also Wolbergs – zu dem Schluss gekommen, dass sämtliche Voraussetzungen für eine Suspendierung vorliegen“, heißt es in der Pressemitteilung. Denn auch eine Verurteilung wegen Vorteilsannahme könne in einem Disziplinarverfahren zu einer Entfernung aus dem Dienst führen. Wolbergs müsste im Falle einer Verurteilung wegen Vorteilsannahme zu mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe von Gesetzes wegen aus dem Dienst entfernt werden.

Die Vorwürfe gegen Wolbergs

Dem suspendierten Oberbürgermeister werden mehr als 20 Fälle der Vorteilsannahme zur Last gelegt, zudem Verstöße gegen das Parteiengesetz. Laut der Landesanwaltschaft stelle auch eine Vorteilsannahme eine „schwerwiegende Beeinträchtigung des Vertrauens dar, dass eine weitere Tätigkeit als Beamter in der Regel untragbar erscheint“. Mit Wolbergs angeklagt sind der Bauträger Volker Tretzel. der frühere Stadtrats-Fraktionsvorsitzende der SPD, Norbert Hartl, und ein früherer Mitarbeiter Tretzels. Wann der Prozess im Herbst genau starten wird, ist immer noch offen. „Wir sind noch bei der Terminierung“, sagte der stellvertretende Pressesprecher Holger Bluhm. Geplant sind zunächst rund 70 Verhandlungstage.

