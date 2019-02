Prozesse Wolbergs darf Staatsanwalt „Obergschaftler“ nennen Der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) muss für die Bezeichnung des Oberstaatsanwalts als „Obergschaftler“ keine negativen Folgen befürchten.

Regensburg.Die Vorsitzende Richterin Elker Escher führte am Mittwoch imm Korruptionsprozess aus, dass es sich bei dieser Titulierung nicht um eine Beleidigung handele. Den Antrag der Staatsanwaltschaft, den Vorfall vom vergangenen Donnerstag zu protokollieren, wies sie deshalb zurück.

Zwar sei es von Wolbergs unhöflich und respektlos gewesen, den Oberstaatsanwalt Jürgen Kastenmeier einen „Obergschaftler“ zu nennen, doch sei dies vom Grundrecht auf Meinungsfreiheit gedeckt, sagte Escher. Die Bezeichnung habe nicht auf die Ehre oder eine Diffamierung des Oberstaatsanwalts abgezielt. Die Richterin bat Wolbergs jedoch, „in Zukunft etwas mehr auf die Wortwahl zu achten“, um derlei zeitraubende Beschlüsse künftig vermeiden zu können. Wolbergs kündigte an, sich im Gerichtssaal künftig zurückzuhalten.

Der SPD-Politiker muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Es geht in dem Prozess unter anderem um die Frage, ob bei der Vergabe eines Bauprojektes an den mitangeklagten Bauunternehmer Volker Tretzel dessen Spenden an die SPD eine Rolle gespielt haben. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen. Ebenfalls angeklagt sind der frühere Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion, Norbert Hartl, sowie ein ehemaliger Mitarbeiter Tretzels.