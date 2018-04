Spendenaffäre Wolbergs: OLG sieht Verdunkelungsgefahr Die Haftbefehle gegen den suspendierten Oberbürgermeister und weitere Angeklagte bleiben aufgehoben – aber aus Termingründen.

Der vom Dienst suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs

Regensburg.Der vom Dienst suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs bleibt bis zu einer möglichen Verurteilung wegen des Vorwurfs der Vorteilsannahme und möglicher Verstöße gegen das Parteiengesetz ein freier Mann. Das Oberlandesgerichts Nürnberg hat Ende vergangener Woche die Beschwerde der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen die Aufhebung des Haftbefehls verworfen und damit im Ergebnis die Entscheidung des Landgerichts Regensburg bestätigt, wie es am Montag in einer Pressemitteilung heißt. Allerdings heißt es in der Entscheidung des OLG auch, dass man diese Entscheidung nicht aus den gleichen Gründen wie das Landgericht Regensburg getroffen habe. Man halte sowohl die Haftgründe der Verdunkelung ebenso wie die Fluchtgefahr im Falle von Bauträger Volker Tretzel für weiterhin gegeben. „Da aber das Landgericht Regensburg den Beginn der Hauptverhandlung erst für den September/Oktober 2018 vorgesehen hat, kommt das Oberlandesgericht wegen des in Haftsachen in besonderem Maße geltenden Beschleunigungsgrundsatzes zu dem Ergebnis, dass eine erneute Inkraftsetzung der Haftbefehle nicht möglich ist und es deshalb bei der Aufhebung verbleibt.“

Auf Nachfrage erklärte Wolbergs gegenüber mittelbayerische.de, dass er niemals etwas verdunkelt habe und auch in Zukunft nichts verdunkeln werde. „Alle, die mich kennen, wissen das.“ Zu der Bewertung, die das OLG getroffen habe, wolle er sich aber nicht weitergehend äußern. Er bleibe aber dabei, dass die sechs Wochen, die er zwischen Januar und Ende Februar 2017 in Untersuchungshaft genommen worden war, eine Art Beugehaft waren. „Das Ziel der Ermittler und der Staatsanwaltschaft war es, mich zu brechen.“

Das Landgericht Regensburg hatte nach mehr als eineinhalb Jahre dauernden Ermittlungen am 1. März die Anklage der Staatsanwaltschaft Regensburg gegen die vier Angeklagten – neben Wolbergs Bauträger Volker Tretzel, dessen ehemaligen Mitarbeiter sowie den früheren SPD-Stadtratsfraktionschef Norbert Hartl – mit rechtlichen Änderungen zur Hauptverhandlung zugelassen und gleichzeitig die bereits außer Vollzug gesetzten Haftbefehle gegen drei Angeklagte aufgehoben, da diese nicht mehr verhältnismäßig seien. Gegen die Entscheidung, die Haftbefehle aufzuheben, hatte die Staatsanwaltschaft Regensburg Beschwerde eingelegt, welche das Oberlandesgericht Nürnberg nunmehr verworfen hat.

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, nimmt der 2. Strafsenat des Oberlandesgerichts Nürnberg nicht zu der rechtlichen und tatsächlichen Bewertung der Tatvorwürfe durch das Landgericht Regensburg im Eröffnungsbeschluss Stellung. Anders als die Strafkammer des Landgerichts ist der Senat allerdings der Auffassung, dass hinsichtlich der drei Angeklagten nach wie vor der Haftgrund der Verdunkelungsgefahr und im Fall Tretzel auch Fluchtgefahr vorliegt. Es bestehe immer noch die konkrete Gefahr, dass seitens der Angeklagten auf Zeugen eingewirkt werde, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Prozess gegen Joachim Wolbergs beginnt frühestens im Herbst.

