Prozesse Wolbergs-Prozess: Bauunternehmer gibt Einblick in sein Leben Seit sechs Monaten sitzt der Regensburger Unternehmer Volker Tretzel im Korruptionsprozess auf der Anklagebank - und scheint das Verfahren gelassen hinzunehmen. Erstmals äußert er sich nun ausführlich.

Mail an die Redaktion Bauunternehmer Volker Tretzel sitzt im Verhandlungssaal des Landgerichts Regensburg. Foto: Armin Weigel/Archivbild

Regensburg.Im Regensburger Korruptionsprozess hat der angeklagte Bauunternehmer Volker Tretzel Einblick in sein Leben gegeben. Vor dem Landgericht machte er am Montag Angaben zu seinen persönlichen Verhältnissen. Seine Finanzen legte der 76-Jährige nicht offen. Mit seinen detailreichen, humorigen Erzählungen sorgte der schöngeistige Jurist für Heiterkeit im Gerichtssaal. „Ich fand es manchmal durchaus erholsam, hier zu sitzen, ich habe in meiner Firma mehr Stress“, sagte er. Die Vorsitzende Richterin Elke Escher konterte: „Ich nehme das als Kompliment.“

In dem seit sechs Monaten laufenden Verfahren geht es unter anderem um die Frage, ob bei der Vergabe eines Bauprojektes der Stadt an Tretzel dessen Spenden an die SPD im Kommunalwahlkampf 2014 sowie an den Sportverein Jahn Regensburg eine Rolle gespielt haben. Der ebenfalls angeklagte und suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) muss sich wegen Vorteilsannahme und Verstoßes gegen das Parteiengesetz verantworten. Tretzel werden Vorteilsgewährung und Beihilfe zum Verstoß gegen das Parteiengesetz vorgeworfen.

Der Jurist Tretzel ist ein Selfmade-Unternehmer mit Faible für Technik, Architektur und das Programmieren von Computerprogrammen. Aufgewachsen ist er bei Augsburg, Abitur am humanistischen Gymnasium in Weiden, dann Jurastudium und parallel zu seiner Tätigkeit als Anwalt bereits die Firmengründung in Regensburg. Eigentlich, so erzählte er, wäre er gerne Flugzeugingenieur geworden. Doch sei die Flugzeugindustrie damals am Boden gewesen. Deshalb Jura. Die Fliegerei ist seine Leidenschaft geblieben. Tretzel besitzt - neben drei Segelbooten - vier Segelflugzeuge und war Gleitschirmflieger.

Tretzel berichtete von seiner Liebe zur Musik. Vom ersten selbst verdienten Geld habe er sich einen Flügel gekauft, und weil seine Wohnung dafür zu klein gewesen sei, diesen zu seinen Eltern gestellt. Die hätten sein „Geklimper“ ertragen müssen. Als Hobbyorganist habe er auch schon in Rom und Florenz an Orgeln gesessen, erzählte Tretzel - und verzichtete nicht auf kunstgeschichtliche Exkurse zu den jeweiligen Kirchen. Schon vor einigen Wochen hatte er in einer Verhandlung mit einem unerwarteten Beitrag zur lateinischen Münzunion für Aufsehen gesorgt.

Für seine Firma, die unter anderem zahlreiche Wohnanlagen in Regensburg gebaut hat, programmierte Tretzel in nächtelanger Arbeit eine eigene Software zur Erfassung von Finanzen und Arbeitszeiten. „Da bin ich nicht wenig stolz darauf.“ Er hätte ein Programm kaufen können, jedoch sei ihm das zu teuer gewesen.

Die Zeit in der Untersuchungshaft Anfang 2017 habe ihn kaum belastet, sagte er. „Weil ich vom Militär her die Stockbetten gut kannte. Die Unterbringung beim Militär war auch nicht besser.“ Er habe dann ein Einzelzimmer bekommen, wo er habe lesen können. „Mein TV-Gerät habe ich an andere Zimmer ausgeliehen, weil die armen Kerle kein Geld hatten.“ Die U-Haft habe er als eine Art Eremitendasein empfunden.

Ganz anders äußerte sich Tretzels früherer Mitarbeiter Franz W., der ebenfalls angeklagt ist. Für ihn sei die Zeit in der U-Haft bis heute belastend. „Ich stehe damit auf und gehe damit ins Bett.“ Er finde seither keinen Job. Um sich vom Grübeln abzulenken, habe er in der Zwischenzeit ein Fernstudium abgeschlossen und mit der Imkerei begonnen. Die Gerüchte um seine Person in seinem Heimatdorf hörten jedoch nicht auf. „In meinem Leben steht kein Stein mehr auf dem anderen“, berichtete er.