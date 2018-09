Stadtpolitik Wolbergs soll Aufsichtsrat verlassen Im Stadtrat soll ein Beschluss gefasst werden, um den Posten in der Regensburg Senioren Stift GmbH neu zu besetzen.

Merken

Mail an die Redaktion Joachim Wolbergs soll einen weiteren Aufsichtsratposten verlieren. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Der suspendierte Oberbürgermeister Joachim Wolbergs soll seinen Aufsichtsratsposten in der Regensburg Senioren Stift GmbH, die das Bürgerheim Kumpfmühl betreibt, verlieren. Am Donnerstagabend soll ein entsprechender Beschluss für die notwendige Gesellschafterversammlung im Stadtrat gefasst werden. Wolbergs war bislang ein sogenanntes geborenes Mitglied des Aufsichtsrats. Nachdem der Stadtrat im Februar eine Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen hatte, können nun Aufsichtsratsmitglieder aus ihren Ämtern jederzeit abberufen werden. Im Falle von Wolbergs liege ein wichtiger Grund für eine Abberufung vor, da er die Aufgaben des Aufsichtsratsvorsitzenden aufgrund seiner vorläufigen Amtsenthebung seit mehr als einem Jahr nicht wahrnehmen kann und nicht absehbar sei, wann die Suspendierung aufgehoben werde, heißt es in der Beschlussvorlage. Für Wolbergs soll Stadtrat Thomas Burger (SPD) in das Gremium nachfolgen. Mit dem Beschluss des Stadtrates soll der Geschäftsführer der Regensburg Senioren Stift GmbH aufgefordert werden, die Gesellschafterversammlung einzuberufen, um über die Abberufung zu entscheiden. Der Aufsichtsrat besteht aus acht Mitgliedern. Für eine Abberufung Wolbergs ist eine Dreiviertel-Mehrheit erforderlich. (ig)

Die wichtigsten Informationen des Tages direkt auf das Mobilgerät: Mit MZ und WhatsApp bleiben Sie stets auf dem Laufenden.

Aktuelles zum Regensburger Korruptionsverfahren