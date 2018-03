Justiz Wolbergs will zurück auf den OB-Sessel Das suspendierte Stadtoberhaupt will vor Gericht seine Unschuld beweisen, um 2020 den SPD-Wahlkampf anzuführen.

Von Isolde Stöcker-Gietl

Mail an die Redaktion Joachim Wolbergs stellte sich den MZ-Fragen Foto: altrofoto.de

Regensburg.Der suspendierte Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) will weiter für seine vollständige Rehabilitierung kämpfen. Das sagte er in seinem ersten Interview nach der Entscheidung des Landgerichts Regensburg unserer Zeitung. Am Donnerstag hatte die Wirtschaftsstrafkammer verkündet, dass das Stadtoberhaupt sowie drei weitere Beschuldigte wegen Verteilsannahme und -gewährung vor Gericht stehen werden. Der Vorwurf einer Bestechlichkeit wurde im sogenannten Eröffnungsbeschluss fallengelassen, die Haftbefehle wurden aufgehoben.

„Fühle mich nicht als Gewinner“

Wolbergs sagte, dass er sich trotz der Entscheidung des Gerichts nicht als Gewinner fühle. „Nein, ich bin nicht in Jubelstimmung. Aber zwei Dinge sind für mich persönlich wichtig: der Wegfall des Haftbefehls und die rechtliche Bewertung.“ Jetzt werde er weiterkämpfen. Wolbergs Ziel ist es, ins Amt zurückzukehren. „Ich will definitiv zurück. Ich bin gewählt.“ Er kündigte zudem an, dass er, sollte der Prozess seine Unschuld beweisen, wieder SPD-Spitzenkandidat für die Oberbürgermeisterwahl 2020 werden will. „Wenn mich die Bürger noch wollen, dann würde ich mich dem verpflichtet fühlen.“

Bis zu einem Prozess gegen Wolbergs und die weiteren Beschuldigten – Bauträger Volker Tretzel, dessen ehemaliger Mitarbeiter sowie der frühere SPD-Stadtratsfraktionsvorsitzende Norbert Hartl – werden wohl noch einige Monate vergehen. Wolbergs sagte im Interview, dass er sich täglich weiter darauf vorbereite. Zudem habe er viele seiner Erlebnisse aufgeschrieben. „Ich werde in irgendeiner Form publizieren.“ Er wolle, dass sich die Menschen selbst ihr Bild von den Geschehnissen machen können.

„Alle Parteien machen es so“

So sehr Wolbergs selbst daran glaubt, nichts falsch zu machen, so hat er sich doch immer wieder die Frage nach einer möglichen Verurteilung gestellt. „Eine Verurteilung wegen Vorteilsannahme wäre für mich das Ende jeglicher politischer Ambitionen.“ Etwas differenzierter sieht er allerdings den ihm zur Last gelegten Verstoß gegen das Parteiengesetz. „Ich habe bei den Wahlkampfspenden alles so gemacht, wie es die Parteigliederungen vorgeben, und ich habe es genauso gemacht, wie es andere Parteien auch machen.“ Er sei überzeugt, dass bei keiner Partei eine kriminelle Absicht hinter der Spendenpraxis stehe. „Die logische Konsequenz aus den Vorwürfen, die man mir macht, ist ein Überdenken des Parteienfinanzierungsgesetzes für die kommunale Ebene. Weil es dort eben keine staatlichen Mittel für den Wahlkampf gibt.“

