Staatsregierung „Wolf gehört hier nicht her“: Bekenntnis zu Abschuss

Vertreter der bayerischen Staatsregierung haben sich klar zum leichteren Abschuss von Wölfen in schwer schützbaren Almgebieten bekannt. „Der Wolf gehört hier nicht her. Das ist nicht sein Lebensraum“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Mittwoch bei der Hauptalmbegehung mit rund 400 Bauern auf der Sieblalm bei Rottach-Egern im Landkreis Miesbach.

