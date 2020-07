Anzeige

Tiere Wolf in Bad Windsheim fotografiert Ein Wolf ist in Bad Windsheim in eine Fotofalle getappt.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Europäischer Wolf (Canis lupus lupus) streift durch ein Gehege. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bad Windsheim.Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilte, sei das Tier bereits am vergangenen Mittwoch gesichtet worden. Inzwischen habe das Bayerische Landesamt für Umwelt (LfU) das Tier eindeutig als Wolf identifiziert, sagte ein Sprecher. „Wir gehen davon aus, dass der Wolf weiterzieht.“ Zu dieser Einschätzung sei das LfU gekommen. Die Herkunft und das Geschlecht des Tieres könne man nicht bestimmen. Der Wolf ist der erste, der im Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim bekannt ist.