Kriminalität „Wolf of Sofia“-Bande: Prozess wegen Online-Betrugs Scheinfirmen und Online-Anlagebetrug: Die sogenannten Pandora Papers haben ein Schlaglicht geworfen auf dunkle Finanzmachenschaften im Internet.

Bamberg.Einer, der davon mutmaßlich profitiert hat, steht nun in Bayern vor Gericht - als Komplize des Cyberkriminellen „Wolf of Sofia“.

Der Mann muss sich von heute an wegen Online-Anlagebetrugs in Millionenhöhe in München vor Gericht verantworten. Er ist wegen gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs in mehr als 300 Fällen angeklagt, wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg mitteilte. In dem Prozess am Landgericht München I geht es um einen Schaden von mindestens rund 8,7 Millionen Euro - und mindestens 335 Opfer.

