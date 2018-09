Fußball

Wolfsburg bestätigt: Meeske neuer Geschäftsführer

Der bisherige Finanz-Vorstand des 1. FC Nürnberg, Michael Meeske, steigt am 1. November als Geschäftsführer beim Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg ein. Das bestätigten die Niedersachsen am Mittwoch offiziell. Bereits am Dienstag hatten die Franken Meeskes Ausstieg verkündet.