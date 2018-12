Fussball

Wolfsburg-Serie: Labbadia „noch nicht im Weihnachtsmodus“

Wolfsburgs Trainer Bruno Labbadia stört sich nicht an der Ansetzung des Bundesliga-Spiels in Augsburg am Tag vor Heiligabend. „Es ist so, wie es ist. Es ist danach noch genug Zeit, um Weihnachten zu feiern“, sagte der VfL-Coach am Freitag. Jörg Schmadtke, der Sportchef der Niedersachsen, hatte den Termin am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zuvor als „nicht fan- und kundenfreundlich“ kritisiert.