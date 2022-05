Wetter Wolken und heftiger Regen zu Sommeranfang in Bayern erwartet

Viele Wolken und teils heftigen Regen erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zum meteorologischen Sommeranfang am Mittwoch in Bayern. Besonders im Süden des Freistaats werde es am 1. Juni starke Schauer geben, sagten die Experten des DWD am Montag in München voraus. In Nordbayern erwarten sie eine Mischung aus Sonne und Wolken bei weitgehender Trockenheit und Höchsttemperaturen von 19 bis 24 Grad.

dpa