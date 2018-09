Fussball

„Wollen uns belohnen“: Hannover 96 hofft auf ersten Sieg

Dreimal gut gespielt, dreimal nicht gewonnen - im Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg will Hannover 96 am Samstag endlich den ersten Sieg in der neuen Bundesliga-Saison feiern. „Wir wollen uns in diesem Spiel belohnen“, sagte 96-Trainer André Breitenreiter am Donnerstag. „Wir nehmen jetzt einen neuen Anlauf und nehmen uns für Nürnberg einiges vor. Wenn wir gierig bleiben und bissig bleiben, dann haben wir sehr gute Chancen, in Nürnberg zu gewinnen.“