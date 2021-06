Anzeige

Basketball Würzburg holt lettischen Basketball-Nationalspieler Skele Der Basketball-Bundesligist s.

Merken

Mail an die Redaktion Ein Basketball fällt in den Basketballkorb. Foto: picture alliance / dpa/Symbolbild

Würzburg.Oliver Würzburg hat den lettischen Nationalspieler Aigars Skele verpflichtet. Der 28-Jährige kommt von VEF Riga nach Unterfranken. In der vorigen Saison spielte der Flügelspieler in der Champions League und soll in Würzburg als „osteuropäischer Spieler mit einem hohen Basketball-IQ“ überzeugen, wie Manager Kresimir Loncar am Freitag in einer Mitteilung sagte. Skele ist der zweite Neuzugang nach Filip Stanic.

© dpa-infocom, dpa:210611-99-954140/2