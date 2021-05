Anzeige

Fussball Würzburg vor XXL-Bauarbeiten: Santellis Lob zum Abschied Das wird hart. Die Würzburger Kickers müssen den nächsten Neuaufbau bewältigen. Nach dem krachenden Absturz in die 3. Fußball-Liga sind viele Fragen bei den Unterfranken zu klären.

Mail an die Redaktion Dominic Baumann (r) von Würzburg und Jamilu Collins von Paderborn kämpfen um den Ball. Foto: Timm Schamberger/dpa

Trainer Ralf Santelli von Würzburg steht nach dem Spiel auf dem Rasen. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild

Würzburg.Die „Monsteraufgabe“ ist beendet. Interimscoach Ralf Santelli wird nach der krachend gescheiterten Rettungsmission bei den Würzburger Kickers Chef des Nachwuchsleistungszentrums und die kommende Saison in der 3. Fußball-Liga nur noch als Beobachter verfolgen. „Ich schaue das jetzt entspannter von der Tribüne aus an“, kündigte der vierte Trainer der Unterfranken in dieser Saison an.

Unmittelbar nach dem sensationellen Aufstieg geht es für die Kickers also gleich wieder runter. So wie in der Spielzeit 2016/17. Und so wie damals begleiten die Würzburger nach ihrem 1:1 am Sonntag zum Zweitliga-Abschluss gegen den SC Paderborn viele Fragezeichen.

Ein neuer Trainer wird gesucht. Über Christian Preußer (37) wird nach seinem Abschied von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg weiter spekuliert. Und der künftige Coach muss vor dem Drittligastart vom 23. bis zum 26. Juli ein wettbewerbsfähiges Team aufbauen. Ewerton, Douglas, Rajiv van La Parra, Chris David und Martin Hasek verlassen die Würzburger definitiv schon mal.

„Wir sind erhobenen Hauptes aus der Liga rausgegangen“, befand Santelli (52) nach dem Remis zum Rausschmiss. Er war nach Aufstiegscoach Michael Schiele, Marco Antwerpen und Bernhard Trares die letzte verzweifelte Trainer-Idee der Kickers-Führungsetage gewesen, um vielleicht doch noch die Rettung zu schaffen. Der Abstieg stand aber schon vor zwei Wochen definitiv fest.

„Wenn man die letzten Spiele in der Summe nimmt, dann bin ich zufrieden mit der Entwicklung der Mannschaft“, lobte Santelli das abgeschlagene Tabellenschlusslicht nach der „Monsteraufgabe“ noch einmal. Die Mannschaft habe einen „tollen Abschluss“ geliefert.

Das Heimspiel gegen Paderborn war recht unterhaltsam, aber auf überschaubarem Niveau. Beiden Teams war anzumerken, dass es für sie nach einer kräftezehrenden Saison im Grunde um nichts mehr ging. Die Gäste agierten strukturierter und durften sich über die verdiente Führung durch Sven Michel in der elften Minute per Kopf freuen.

Der Ausgleich fiel durch ein verrücktes Eigentor. Gäste-Torhüter Leopold Zingerle verlor bei einer missglückten fußballerischen Einlage außerhalb seines Strafraums den Ball gegen Patrick Sontheimer. Dessen Ball, der am leeren Tor vorbeigeflogen wäre, köpfte der Paderborner Aristote Nkaka in der 46. Minute unbedrängt zum Kickers-Ausgleich ein.

